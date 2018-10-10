Взрыв в квартире известного активиста-радикала под Киевом: новые подробности и фото

Происшествия

Отец помощника народного депутата Украины, активиста-радикала Сергея Мазура находится в реанимации. Мужчину госпитализировали после того, как в их квартиру неизвестные бросили гранату.

Сергей Мазур в социальных сетях сообщает, что это — не спонтанное преступление. «Предварительно приготовили лестницу и забросили (гранату. — Ред.) в окно. Повезло, что граната запуталась в занавеску и упала вниз. Основной удар приняла батарея и стол», — сообщает активист. По его словам, пострадавший отец хоть и находится в реанимации, но медики говорят, что угрозы жизни нет и что его состояние стабилизировалось.

«На его месте должен был быть я, так как это моя комната и меня старательно искали неизвестные за несколько дней до этого», — пишет Сергей Мазур. При этом он возмущается тем, что полиция квалифицирует ЧП как хулиганство: «Не теракт, не покушение на убийство, а просто какие-то пацаны похулиганили ночью».

Тем временем в полиции Киевской области сообщают, что ЧП квалифицировано как покушение на убийство. «На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции», — сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Приморском районе Одессы совершено нападение на гражданского активиста, экс- лидера местной ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Также в Одессе неизвестные тяжело ранили 43-летнего общественного активиста Олега Михайлика.

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