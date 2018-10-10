Общество

Тепло и солнечно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие дни погоду в Украине будет по-прежнему определять антициклон «Виктор». Днем будет солнечно и тепло, а ночью — холодно.

По словам синоптика Натальи Диденко, для этих дней характерны туманы и дымки. «Водителям нужно быть особенно осторожными ночью и утром, когда туманы густы. Видимость может снижаться до 300−500 метров», — предупреждает синоптик.

По ее прогнозам, температура воздуха в ночь на четверг, 11 октября, опустится до + 4 + 9 градусов, а на юге — до + 5 + 12 градусов. «Днем 11 октября ​​воздух прогреется до + 15 + 19 градусов. На Закарпатье и в южной части ожидается легкое лето — до + 17 + 22 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Что же касается погоды в столице, то в четверг в Киеве будет без осадков. Ночью и утром — туманы, температура — до +6 градусов. Днем — максимум 16 градусов тепла.

«На Покров (воскресенье, 14 октября) смело планируйте день — будет солнечно и тепло», — обещает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что после потепления в начале октября в Украину придет сырость, а в середине-конце октября — и заморозки.

Метеорологи также подтвердили прогнозы Украинского Гидрометцентра о том, что продержится тепло не менее недели, поэтому и отопительный сезон в Киеве начнется во второй половине октября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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