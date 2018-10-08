Украина

Синоптики рассказали, когда в Киеве закончится "бабье лето"

Метеорологи подтвердили, что в Киев пришло «бабье лето». Соответствующее сообщение появилось на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«В воскресенье максимальная температура воздуха достигла почти 20 градусов, а средняя суточная превысила плюс 13 градусов. Это значит, что в Киев пожаловало «бабье лето», — говорится в сообщении.

Метеорологи также подтвердили прогнозы Украинского Гидрометцентра о том, что продержится тепло не менее недели, поэтому и отопительный сезон в Киеве начнется во второй половине октября.

Напомним, ранее синоптики заявили, что сухая солнечная погода в Украине установилась благодаря пришедшему антициклону. Комфортные температуры продержатся как минимум до 10 октября.

В свою очередь синоптик и блогер Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни во всех регионах сохранится теплая и солнечная погода — дневные температуры воздуха поднимутся до комфортных осенних +15…19 градусов, а в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 17…22 градуса.

Стоит также обратить внимание на прогноз народного синоптика Леонида Горбаня на октябрь.

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