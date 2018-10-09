Украина

Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся дожди

Погоду в Украине до выходных будет определять антициклон Viktor, поэтому в ближайшие дни, невзирая на облачность, осадков не ожидается. Таким прогнозом в своем Facebook поделилась с украинцами синоптик Наталья Диденко.

Одновременно она констатировала также снижение температуры воздуха — так, например, в Киеве в ближайшую ночь столбики термометра упадут до 4−9 градусов с отметкой плюс.

Впрочем, 10 октября можно ожидать повышения дневной температуры до +15 градусов.

В связи с этим синоптик советует поспешить с ремонтами и строительством на открытом пространстве — погода этому содействует.

Текущая синоптическая карта Украины

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила украинцев о туманах, которые приведут к ухудшению видимости на автодорогах до 300−500 метров.





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