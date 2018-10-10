В Харькове вынесен приговор родителям, зверски убившим своего трехлетнего ребенка

Общество

Октябрьский суд Харькова принял решение по резонансному делу о смерти 3-летнего мальчика, которого сначала избили, а потом оставили без помощи взрослых. Более того, когда обессиленный мальчик не смог встать с кровати, его перестали кормить.

Суд приговорил отца погибшего мальчика к десяти, а его мать — к восьми годам лишения свободы. При этом прокуратура расследует действия сотрудников социальных служб, к которым обращался дядя погибшего ребенка. Он утверждал, что отец издевался над малышом, но специалисты составили лишь формальный акт проверки, не упомянув в них о фактах насилия, сообщает Українське право.

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Подсудимый свою вину не признал, однако сказал, что сожалеет, а мать погибшего мальчика заявляла, что сожитель неоднократно ей угрожал, и пожаловалась на нехватку денег, из-за которой она якобы не могла уйти от злоумышленника.

Так, в августе прошлого года ребенка почти месяц морили голодом, а смерть мальчика наступила в результате дистрофии и сильных побоев: по версии следствия, мужчина избивал мальчика ногами, положил животом на кровать и ударил кулаком по спине, затем перевернул и ударил несколько раз в грудь.

В больницу ребенок был доставлен в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями. Маленький пациент был очень сильно истощен, и попытки врачей спасти его жизнь не увенчались успехом — на следующее утро ребенок умер.

Как писали «ФАКТЫ», ранее уголовное производство было возбуждено по факту оставления беспомощного человека в опасности в Харьковской области.

Так, в селе Новая Мерефа двухмесячную девочку нашел в стогу сена местный житель. На улице в это время было минус 5 по Цельсию, которые из-за высокой влажности и ветра ощущались как минус 12 градусов.

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