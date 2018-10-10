"Нова пошта" серьезно изменила правила доставки посылок: что нужно знать

Общество

В «Новой почте» изменили правила отправления посылок, получателем которых являются компании — юридические лица. Для того, чтобы отправление было получено адресатом, у фирмы должен быть договор с «Новой почтой». Напомним, что в компании пообещали компенсировать украинцам убытки после пожара в мукачевском отделении.

Как сообщает AIN, если же такого договора нет, то в качестве получателя посылки следует указывать физическое лицо — представителя фирмы. Эти изменения связаны с участившимися случаями путаницы, когда отправители не знали точный адрес или название юрлица, которому предназначались посылки. Отправления до адресатов не доходили или же уходили совершенно посторонним компаниям. «Чтобы уберечь наших клиентов — и физических, и юридических лиц, мы внедрили правило, которое позволило унифицировать компании-получатели», — сообщили в «Новой почте».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Новая почта» оказалась в центре скандала, связанного с возможной продажей персональных данных клиентов. Однако в компании отрицали свою причастность к утечке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter