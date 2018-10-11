Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Уэльс — Испания

Спорт

В четверг, 11 октября, в европейском футболе стартуют матчи очередного тура групповой стадии Лиги наций. Как известно, сборная Украины третий тур пропускает (13 октября в нашей группе в Трнаве сыграют Словакия и Чехия), а в четвертом подопечные Андрея Шевченко 16 октября в Харькове сразятся с чехами.

Кроме того, 12 октября на столичной «Оболонь-Арене» один из решающих матчей отбора к Евро-2019 проведет молодежная сборная Украины. В прямом эфире встречу подопечных Александра Головко с шотландцами в 19.00 покажет телеканал «Футбол 1».

Лига наций

11 октября (четверг)

Уэльс — Испания 21.45 «Футбол 1»

Польша — Португалия 21.45 «Футбол 2»

12 октября (пятница)

Бельгия — Швейцария 21.45 «Футбол 1»

Хорватия — Англия 21.45 «Футбол 2»

13 октября (суббота)

Словакия — Чехия 16.00 «Футбол 2»

Грузия — Андорра 19.00 «Футбол 1»

Норвегия — Словения 19.00 «Футбол 2»

Ирландия — Дания 21.45 «Футбол 1»

Нидерланды — Германия 21.45 «Футбол 2»

14 октября (воскресенье)

Румыния — Сербия 16.00 «Футбол 1»

Шотландия — Португалия 19.00 «Футбол 1»

Россия — Турция 19.00 «Футбол 2»

Польша — Италия 21.45 «Футбол 1»

Израиль — Албания 21.45 «Футбол 2»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы сроки восстановления форварда сборной Украины Беседина и бразильца из «Шахтера» Тайсона.

Фото uefa.com

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