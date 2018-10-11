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- 7:55 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Уэльс — Испания
Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Уэльс — Испания
В четверг, 11 октября, в европейском футболе стартуют матчи очередного тура групповой стадии Лиги наций. Как известно, сборная Украины третий тур пропускает (13 октября в нашей группе в Трнаве сыграют Словакия и Чехия), а в четвертом подопечные Андрея Шевченко 16 октября в Харькове сразятся с чехами.
Кроме того, 12 октября на столичной «Оболонь-Арене» один из решающих матчей отбора к Евро-2019 проведет молодежная сборная Украины. В прямом эфире встречу подопечных Александра Головко с шотландцами в 19.00 покажет телеканал «Футбол 1».
Лига наций
11 октября (четверг)
Уэльс — Испания 21.45 «Футбол 1»
Польша — Португалия 21.45 «Футбол 2»
12 октября (пятница)
Бельгия — Швейцария 21.45 «Футбол 1»
Хорватия — Англия 21.45 «Футбол 2»
13 октября (суббота)
Словакия — Чехия 16.00 «Футбол 2»
Грузия — Андорра 19.00 «Футбол 1»
Норвегия — Словения 19.00 «Футбол 2»
Ирландия — Дания 21.45 «Футбол 1»
Нидерланды — Германия 21.45 «Футбол 2»
14 октября (воскресенье)
Румыния — Сербия 16.00 «Футбол 1»
Шотландия — Португалия 19.00 «Футбол 1»
Россия — Турция 19.00 «Футбол 2»
Польша — Италия 21.45 «Футбол 1»
Израиль — Албания 21.45 «Футбол 2»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы сроки восстановления форварда сборной Украины Беседина и бразильца из «Шахтера» Тайсона.
Фото uefa.com
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