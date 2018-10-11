Сухо, солнечно, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

Украина

Многие синоптики предполагают, что в ближайшие выходные в Украине сохранится сухая и теплая погода, которую принес антициклон Viktor. В этой связи многие украинцы начали планировать на ближайшие длительные выходные (в понедельник 15 октября в Украине выходной) вылазки на природу, чтобы насладиться последними теплыми деньками.

Действительно ли погода будет способствовать этим планам, или как настоящая женщина внесет коррективы, «ФАКТЫ"узнали в Украинском гидрометцентре.

По словам синоптиков, в выходные в Украине будет сухо, но временами пасмурно. В субботу, 13 октября, в южных, восточных и западных областях возможны порывы ветра, местами до 12 метров в секунду.

Порадует украинцев в выходные и температура. Днем термометры покажут от 15 до 19 градусов тепла, а на юге и западе местами даже плюс 21. А вот по ночам уже будет по осеннему холодно: ожидается всего от 3 до 9 выше нуля.

Также теплыми и сухими, но пасмурными будут выходные и в столице Украины. Дневная температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах 15—17 градусов тепла, а вот по ночам столбики термометров не поднимутся выше плюс 6.

Такой же теплый прогноз на выходные ранее давала и известный украинский синоптик Наталья Диденко. Но уже во второй половине октября, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, стоит ждать дождей и даже заморозков.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter