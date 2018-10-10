Политика

За бывшего мужа Подкопаевой внесут залог: что об этом известно

Суд не рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры Киева и не отменил решение о возможности внести залог бизнесмену Тимофею Нагорному, которого обвиняют в госизмене и мошенничестве. За бывшего мужа Лилии Подкопаевой сегодня должны внести 528 600 гривен. Об этом в Апелляционном суде сообщили представители бизнесмена, передает ТСН.

Напомним, следователи требовали, чтобы подозреваемый Нагорный находился в СИЗО без альтернативы выйти под залог. Однако, заседание в очередной раз перенесли из-за того, что из Печерского суда не поступили материалы дела.

По словам представителей Нагорного, деньги на залог передали «активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане». Конкретные имена не назывались, но было сказано, что бывшая жена Нагорного гимнастка Лилия Подкопаева также внесла часть денег.

Залог планируют внести сегодня, 10 октября, до конца дня. Поэтому уже завтра Нагорного должны отпустить на свободу. После освобождения представители задержанного пообещали провести пресс-конференцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что первым об аресте Нагорного сообщил его друг, журналист Роман Реведжук . По его мнению, у Нагорного были политические амбиции, что и стало возможной причиной ареста. Также Реведжук считает, что СБУ объявила подозрение Нагорному в связи с общением с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным, в разговорах с которым якобы «были поставлены под сомнение национальные интересы Украины»,

Как сообщает ТСН, представители подозреваемого уверены, что именно Дашутин сейчас сотрудничает со следствием и дает показания против Нагорного.

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