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Задержание Нагорного: сделано важное уточнение
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против бизнесмена Тимофея Нагорного по подозрению в государственной измене. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
По ее словам, Нагорного задержали 2 октября «после установления обстоятельств совершения преступления». На следующий день ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и мошенничестве.
4 октября Печерский районный суд Киева взял бизнесмена под стражу с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысячи гривен. По словам Гитлянской, прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на это решение суда с целью отмены залога.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первым об аресте Нагорного и подозрении его в госизмене сообщил журналист и знакомый Нагорного Роман Реведжук. По его словам, Нагорного арестовали из-за общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным — якобы был зафиксирован разговор, в котором поставлены под сомнение национальные интересы Украины.
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