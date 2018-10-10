Украинец отправится в уникальную научную экспедицию к «кладбищу космических кораблей»

Наука и технологии

Киевлянин Вадим Ивлев — единственный представитель Украины в международной (14 человек из шести стран) экспедиции, которая отправляется в одну из самых отдаленных точек Тихого океана — на атолл Дюси.

— Вылетаю 13 октября из Киева в Париж, оттуда — в Лос-Анджелес, затем с несколькими пересадками доберусь на маленьком самолетике до острова Мангарева в Тихом океане, — рассказал «ФАКТАМ» 52-летний Вадим Ивлев. — Там вместе с другими участниками экспедиции сяду на новозеландский корабль.

Судно пойдет к атоллу Дюси, который находится поблизости от точки Немо — самого удаленного от суши места в Мировом океане. Атолл Дюси расположен на границе «кладбища космических кораблей» — зоны, в которую направляют отработавшие свой век орбитальные аппараты. Там, например, затоплена станция «Мир», в будущем в тех местах «похоронят» и Международную космическую станцию.

Атолл Дюси состоит из трех коралловых островов. Мы высадимся на самый высокий из них — Акадию (выступает над океаном на четыре метра). Остальные два во время шторма попросту заливает водой. Когда подойдем к атоллу, начнется одна из самых опасных стадий экспедиции: мы пересядем в лодки, погрузим на них тонны оборудования, и нам нужно будет пройти через коралловые рифы, которыми окружен атолл. Волны с огромной силой бьют о рифы, разбиться там проще простого. Вся надежда на мастерство опытнейших матросов новозеландского судна, которые поведут лодки.

— Чем вы займетесь в экспедиции?

— Буду проводить сеансы радиосвязи. Ведь это радиоэкспедиция. Я специально для нее сконструировал антенну высотой 26 метров — как девятиэтажный дом.

— Зачем такая большая?

— Так ведь стоит задача связываться с любой точкой мира. Тут нужно пояснить, что в конце октября — начале ноября состояние ионосферы (верхней части атмосферы) такое, что радиоволны способны проходить буквально вокруг всего земного шара (в остальные периоды года это невозможно). Поэтому экспедиция начинается именно 20 октября — в самом начале благоприятного периода. Во время сеансов связи надеемся получить важные для науки данные, касающиеся распространения радиоволн.

— В какую сумму обошлось создание гигантской антенны?

— Не знаю. Дело в том, что я ее только сконструировал, а расходы по изготовлению взял на себя оргкомитет экспедиции. Детали антенны выполнены из стеклопластика. Их сделала по моим чертежам одна немецкая фирма, предоставив оргкомитету большую скидку. Из Германии антенну в разобранном виде уже доставили на остров Таити. Там ее и погрузят на новозеландское судно.

Кстати, три года назад я вместе с коллегой по работе построил в Киеве подобную антенну, но из металла, ведь она должна была выдерживать ураганные ветра — до 100 километров в час. Испытывал ее целый год. Потом отправился с ней в экспедицию на необитаемый заповедный остров Херд, расположенный в арктической зоне Тихого океана. Там холодно, живут пингвины и морские котики, нет деревьев и кустов — только мхи и трава.



Ветра там дуют жуткие! Случалось, ветер срывал крышки с больших пластиковых ящиков, которые мы взяли с собой. Так они улетали в небо, словно птицы, и приземлялись где-то в океане или на одном из соседних вулканических островов.

В экспедицию на Херд жена дала мне шапку. Я берег ее как ценнейшую вещь, ведь без головного убора там можно погибнуть. Я одевался как капуста — в пять слоев одежды.

Спали мы в надувных армейских палатках. Вечером температура в них не поднималась выше трех градусов тепла. Все соблюдали принцип — не жаловаться на трудности. Особенно меня поразил в этом отношении руководитель экспедиции: над местом, где находился его спальный мешок, палатка протекала, а перенести спальник было некуда. Так вот, он каждую ночь спал в мокрой постели, но ни разу на это не пожаловался.

— На атолле Дюси, куда вы отправляетесь, ветра не такие сильные, как на Херде?

— К счастью, погодные условия там более благоприятные, поэтому в этот раз я решил построить антенну не из железа, а из стекловолокна. Она должна устоять при скорости ветра до 40 километров в час. Если он будет более сильным, то нам, скорее всего, придется эвакуироваться — при урагане всю поверхность острова Акадия, на котором мы высадимся, может накрыть волнами.

— Что представляет из себя Акадия?

— На ней нет пресной воды. Поэтому там растет лишь два вида растений. Один из них — скрюченные деревца. Кстати, одной из моих задач в экспедиции будет сбор образцов грунта, флоры и фауны. На Акадии сейчас не жарко, днем чуть больше 20 градусов, а ночью — 15—17 градусов тепла.

Воду на острове будем пить из опреснителя. Разобьем три лагеря: штаб и два пункта радиосвязи.

— Какой бюджет экспедиции?

— Порядка 170 тысяч долларов. Его составили благотворительные взносы, в основном из Соединенных Штатов Америки. Мои личные расходы ограничились покупкой авиабилетов.

— Давно увлекаетесь радиоделом?

— Со школьных лет. Когда учился в 7-м классе, записался в радиокружок. Затем занимался в радиоклубе. В юности выбрал карьеру военного — поступил в Киевское высшее радиотехническое училище противовоздушной обороны. Учился в аспирантуре. С 1994 года занимаюсь бизнесом, связанным с электроникой. Увлекаюсь путешествиями (буквально на днях вышла моя книга «Пригоди киянина в Океанії») и яхтенным спортом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спутник NASA/JAXA Global Precipitation Measurement Core Observatory получил трехмерное изображение урагана «Мария» за два дня до того, как он обрушился на Пуэрто-Рико.

*Фото предоставлено Вадимом ИВЛЕВЫМ

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