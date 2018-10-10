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Украина

Считают «для картинки»: развенчан фейк о туристическом рекорде в Крыму

16:10 10 октября 2018   128
крым
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты в Крыму, пытаясь создать видимость туристического бума, озвучили дикие цифры о числе туристов из материковой Украины. В свою очередь, украинские пограничники подсчитали, сколько человек на самом деле съездили в Крым этим летом.

Госпогранслужба Украины пришла к выводу, что оккупационная администрация Крыма записывает в туристы любого, кто пересек админграницу с полуостровом: «Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся — турист, навестил родителей или родных — турист». Только так могла получиться громкая цифра в 6,1 миллиона туристов и миллион туристов из материковой Украины.

В погоне за «картинкой» оккупанты поспешили заявить о рекордном числе туристов с 1991 года. Тем не менее, данные о въезде-выезде из Крыма говорят, что полуостров не стали посещать чаще. За девять месяцев 2018 года админграницу Херсонской области с Крымом граждане пересекли два миллиона раз. Причем выехавших из Крыма было больше, чем въехавших. В направлении Крыма совершено 996 тыс. выездов (на уровне прошлого года), а вот в направлении материковой Украины выехали 1,011 млн граждан, на 3% больше, чем годом ранее.

Отдельно по туристическому сезону (май-сентябрь) соотношение въезжающих и выезжающих опровергает бравурные заявления о рекордах. Админграницу с Крымом граждане пересекли 1,4 миллиона раз. 690 тыс. раз граждане Украины ехали в направлении полуострова, 713 тыс. раз — следовали из Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подтверждают фейковость туристических рекордов реальные фото из Крыма. В разгар сезона пляжи пустовали, а российские пиарщики крымского отдыха сами предпочли поехать в Европу.

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