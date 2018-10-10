Филипп Киркоров нашел замену Пугачевой

Шоу-бизнес

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, чей клип «Ибица» с Николаем Басковым эпатировал поклонников и принес им баснословные деньги, преуспел и в личной жизни. В последнее время он часто появляется в обществе красивой блондинки, познакомил с ней детей и отца, ходит с ней в кино и рестораны, в гости к общим знакомым и даже путешествуют они вместе. Совместными фото с красивой сексапильной блондинкой буквально заполнен Instagram Киркорова.

Новой спутницей 51-летнего Киркорова, который все еще признавался в любви бывшей супруге Алле Пугачевой, оказалась 35-летняя диджей Екатерина Гусева. Как утверждает певец, их свело творчество два года назад — Катерина делала музыкальные сеты на его песни. Также она сыграла саму себя, то есть гламурную светскую дамочку, в скандальном клипе «Ибица».

«Катя разносторонняя девушка. У нее хорошее воспитание и интеллигентная семья. Еще для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя. Катя как раз из таких. Почему я ее выбрал? В первую очередь, мы подходим друг другу в творчестве. Она создает индивидуальные проекты для моих песен. Попадая в ее руки, они начинают звучать совершенно иначе и нравятся зрителю еще больше. Это новое прочтение старых и свежих хитов. Во-вторых, она красива, умна, талантлива и профессиональна. Ко всем прочим достоинствам еще и обладатель многочисленных наград как лучшая девушка-диджей», — сказал Киркоров изданию StarHit.

Кстати, сейчас Киркоров находится на гастролях в США, Катерина его сопровождает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Филиппа Киркорова и его друга Николая Баскова могут лишить званий народных артистов Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter