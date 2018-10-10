Украинцев просят отложить поездки в США

Общество

Американский штат Флорида готовится к приближению чрезвычайно мощного урагана «Майкл». Ожидается, что от разрушительной силы стихии больше всего пострадает северная часть штата Флорида (Мексиканский залив), а особенно город Апалачикола и Панама-Сити. Украинцев, планирующих поездки в указанный регион, МИД просит перенести дату вылета.

Тем гражданам Украины, которые уже находятся в штате Флорида, дипломаты советуют учитывать возможность перебоев в движении воздушного и сухопутного транспорта. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями местных органов и следовать инструкциям спасательных служб. На случай чрезвычайной ситуации работает круглосуточная «горячая линия» МИД Украины +38 (044) 238 16 57. Информацию готовы предоставить и в посольстве Украины в США по телефону +1−202−322 2616.

В связи с приближением урагана «Майкл» в 22 округах штата Флорида объявлено чрезвычайное положение. Особая опасность угрожает жителям территорий, прилегающих к Мексиканскому заливу. В зоне потенциального риска разрушений проживают около 4,2 миллиона человек. Ожидается, что наибольшая опасность угрожает вечером 10 октября (по местному времени) и 11 октября, а 12 октября ураган уйдет в сторону от территории США.

Напомним, в сентябре на юго-восточное побережье США обрушился ураган «Флоренс». Наиболее пострадал от стихии штат Северная Каролина. Ученые создали видео, демонстрирующее процесс формирования урагана изнутри.

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