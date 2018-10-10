Общество

России помешают скрыть преступления в Крыму: сделан важный шаг

В оккупированном Россией Крыму начинается прямой мониторинг ЮНЕСКО . Международная организация будет изучать состояние памятников Украины и крымскотатарского народа после аннексии полуострова. Решение принято в среду, 10 октября, на заседании исполнительного комитета организации. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Тwitter.

«Сегодняшнее заседание исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в октябре следующего года», — написал посол.

1/1 Сьогоднішнє засідання Виконради ЮНЕСКО стало важливою подією: офіційно оголошено про початок першої фази прямого моніторингу Організації ситуації в окупованому Криму, ухвалено рішення щодо звітування Гендиректора про його результати наступного жовтня. pic.twitter.com/9LhpyAMVuS — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 октября 2018 г.

По словам Шамшура, решение, которое позволяло разместить мониторинговую миссию в Крыму, было принято еще в апреле.

А результаты мониторинга гендиректор организации объявит через год — в октябре 2019.

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