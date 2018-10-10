Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

России помешают скрыть преступления в Крыму: сделан важный шаг

20:04 10 октября 2018   122
Ханский дворец в Бахчисарае
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Россией Крыму начинается прямой мониторинг ЮНЕСКО. Международная организация будет изучать состояние памятников Украины и крымскотатарского народа после аннексии полуострова. Решение принято в среду, 10 октября, на заседании исполнительного комитета организации. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Тwitter.

«Сегодняшнее заседание исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в октябре следующего года», — написал посол.

По словам Шамшура, решение, которое позволяло разместить мониторинговую миссию в Крыму, было принято еще в апреле.

А результаты мониторинга гендиректор организации объявит через год — в октябре 2019.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что крымскотатарские активисты намерены начать юридическую компанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае. Затеянная оккупационной «властью» варварская реставрация обернется уничтожением историко-культурного объекта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины