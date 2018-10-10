Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Томос для Украины: названа дата оглашения решения

20:59 10 октября 2018   564
церковь
Инф. «ФАКТОВ»

В Стамбуле Синод Вселенского патриархата решил отложить на день оглашение ключевых решений, в том числе и в вопросе представления Украинской церкви Томоса об автокефалиии.

Заседание Синода Вселенского патриархата началось 9 октября и продлится три дня. Участники заседания принимают решения в закрытом режиме. Точная повестка дня не разглашается. Ожидается, что все ключевые решения будут обнародованы по завершении третьего дня заседания.

Второй день ознаменовался прибытием в Стамбул экзархов Вселенского патриархата. Посланники съездили в Украину в сентябре и на месте изучили ситуацию с Украинской православной церковью.

Напомним, как сообщалось ранее, обсуждение вопроса Томоса возможно только после получения Вселенским патриархатом отчета экзархов. Экзархами назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины