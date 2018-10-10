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Томос для Украины: названа дата оглашения решения
В Стамбуле Синод Вселенского патриархата решил отложить на день оглашение ключевых решений, в том числе и в вопросе представления Украинской церкви Томоса об автокефалиии.
Заседание Синода Вселенского патриархата началось 9 октября и продлится три дня. Участники заседания принимают решения в закрытом режиме. Точная повестка дня не разглашается. Ожидается, что все ключевые решения будут обнародованы по завершении третьего дня заседания.
Второй день ознаменовался прибытием в Стамбул экзархов Вселенского патриархата. Посланники съездили в Украину в сентябре и на месте изучили ситуацию с Украинской православной церковью.
Напомним, как сообщалось ранее, обсуждение вопроса Томоса возможно только после получения Вселенским патриархатом отчета экзархов. Экзархами назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
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