Томос для Украины: названа дата оглашения решения

Украина

В Стамбуле Синод Вселенского патриархата решил отложить на день оглашение ключевых решений, в том числе и в вопросе представления Украинской церкви Томоса об автокефалиии.

Заседание Синода Вселенского патриархата началось 9 октября и продлится три дня. Участники заседания принимают решения в закрытом режиме. Точная повестка дня не разглашается. Ожидается, что все ключевые решения будут обнародованы по завершении третьего дня заседания.

Второй день ознаменовался прибытием в Стамбул экзархов Вселенского патриархата. Посланники съездили в Украину в сентябре и на месте изучили ситуацию с Украинской православной церковью.

Напомним, как сообщалось ранее, обсуждение вопроса Томоса возможно только после получения Вселенским патриархатом отчета экзархов. Экзархами назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter