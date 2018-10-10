Отравление Скрипалей: в деле появился третий россиянин

Мир

Кроме засветившихся в деле о «Новичке» россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (опознанных как агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига) в СМИ всплыло имя третьего россиянина, тоже, возможно, причастного к отравлению в Солсбери.

Ранее британская The Telegraph упомянула, что спецслужбы вычислили и третьего агента ГРУ — участника спецоперации по отравлению семьи Скрипалей. Российский сайт «Фонтанка» пошел дальше и назвал имя — предполагается, что в операции участвовал еще и 45-летний Сергей Федотов. В Великобританию он прилетел 2 марта вместе с «Петровым» и «Бошировым», но другим рейсом, а улетели они все вместе 4 марта.

На связь Федотова с засветившимися агентами указывают и номера паспортов: Федотов, Боширов и Петров при поездке в Чехию в 2014 году пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

В СМИ полагают, что Скотланд-Ярд знал о третьем россиянине с самого начала, но придержал информацию, учитывая, что Боширов и Петров вместе попали на записи с камер слежения, а Федотов передвигался отдельно от них.

Напомним, ранее выяснилось, что поездки «Петрова» и «Боширова» по Европе совпадали с различными терактами, политическими скандалами, масштабными акциями протеста или важными переговорами россиян.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter