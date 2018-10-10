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Бурильщики-грабители: оккупанты продолжают истощать недра в украинских территориальных водах
В среду, 10 октября, украинские пограничники во время патрулирования на море приблизились к оккупированной Россией буровой установке. На встречу сразу выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны Пограничной Службы ФСБ РФ, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Во время планового патрулирования корабль „Николаев“ параллельно с пограничным самолетом „Diamond“ в очередной раз зафиксировали факты, подтверждающие незаконную деятельность в морской экономической зоне Украины. Самоподъемную буровую установку „Петр Годованец“, которая была незаконно захвачена в 2014 году и позже переименована оккупационными властями в „Крым-2“, переместили из Голицынского в Штормовое газоконденсатное месторождение»,— говорится в сообщении.
С приближением корабля Морской охраны в район месторождений ему навстречу выдвинулись корабли ЧФ РФ и Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.
«В радиопереговорах спросили наш корабль о цели нахождения в „экономической зоне России“. Получив ответ, что корабль Морской охраны Государственной пограничной службы Украины находится на службе в морской экономической зоне Украины, отметили, что не имеют больше вопросов»,— рассказали в Госпогранслужбе.
Сообщается, что материалы о противоправных действиях России в экономической зоне Украины направили в военную прокуратуру, прокуратуру АР Крым, СБУ, а также проинформировали компанию «Черноморнефтегаз».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, зачем Украина перебросила военные корабли в Азовское море.
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