Люди и звери

Белочка не прилетела: в США женщину высадили из самолета из-за пушистого зверька в сумке

В США пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолета в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что перед взлетом стюардесса увидела в сумке у одной из пассажирок белку и сказала об этом пилотам. Те вежливо попросили пассажирку покинуть самолет, так как провоз животных в салоне самолета запрещен.

На все логичные требования женщина ответила отказом, заявив, что боится летать, а белка оказывает ей «эмоциональную поддержку».

После десяти минут уговоров экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, которые вынудили всех пассажиров покинуть самолет и пройти еще раз регистрацию и осмотр личных вещей.

В итоге полет был задержан на два часа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пользователей интернета растрогала дружба кота и белки. Дело в том, что 38-летний датчанин Декан Андерсон подобрал маленького бельчонка, упавшего с дерева у него в саду, и принес к себе домой. Поначалу Декан надеялся, что одномесячного бельчонка, получившего серьезные травмы, заберет мать. Но взрослая белка бросила детеныша на произвол судьбы. И Декан решил выходить его сам. Над малышом сразу взяла шефство кошка Андерсона — Коко, которая его согревала и вылизывала.

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