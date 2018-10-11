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Белочка не прилетела: в США женщину высадили из самолета из-за пушистого зверька в сумке
В США пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолета в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку. Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что перед взлетом стюардесса увидела в сумке у одной из пассажирок белку и сказала об этом пилотам. Те вежливо попросили пассажирку покинуть самолет, так как провоз животных в салоне самолета запрещен.
На все логичные требования женщина ответила отказом, заявив, что боится летать, а белка оказывает ей «эмоциональную поддержку».
После десяти минут уговоров экипаж был вынужден вызвать сотрудников полиции, которые вынудили всех пассажиров покинуть самолет и пройти еще раз регистрацию и осмотр личных вещей.
В итоге полет был задержан на два часа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пользователей интернета растрогала дружба кота и белки. Дело в том, что 38-летний датчанин Декан Андерсон подобрал маленького бельчонка, упавшего с дерева у него в саду, и принес к себе домой. Поначалу Декан надеялся, что одномесячного бельчонка, получившего серьезные травмы, заберет мать. Но взрослая белка бросила детеныша на произвол судьбы. И Декан решил выходить его сам. Над малышом сразу взяла шефство кошка Андерсона — Коко, которая его согревала и вылизывала.
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