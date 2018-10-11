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Паж и девонька-цветочница: стали известны обязанности детей принца Уильяма и Кейт Мидлтон на свадьбе принцессы Евгении
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, состоится уже 12 октября, и каждый день появляются все новые и новые подробности этого торжества.
Вчера стало известно, какую роль на церемонии сыграют принц Джордж и принцесса Шарлотта — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, родственников жениха и невесты. Об этом со ссылкой на информацию из Кенсингтонского дворца написало британское издание Town& Country Magazine.
Согласно сообщению, маленький принц будет пажом, а Шарлотта — девочкой-цветочницей.
Издание напоминает, что для королевских детей это будет уже третий опыт такого рода: ранее они были на бракосочетании сестры Кэтрин Пиппы Миддлтон, а затем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл).
Помимо принца и принцессы в торжестве примут участие такие маленькие именитые гости как шестилетняя Теодора Уильямс, дочь певца Робби Уильямса и Айды Филдс; семилетняя Саванна Филипс, внучка принцессы Анны; шестилетняя Айла Филипс; четырехлетняя Миа Тиндалл, дочь Зары Филлипс и Майка Тиндалла; пятилетняя Мод Виндзор, крестница принцессы Евгении, дочь лорда Фредерика Виндзора.
Также ранее сообщалось о том, что шлейф свадебного платья Евгении будет нести ее старшая сестра, принцесса Беатрис, а другом жениха на свадьбе будет его родной брат Томас.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», венчание пройдет в часовне Святого Георгия, где до этого сочетались узами брака принц Гарри и Меган Маркл. Местом же самого торжества станет Виндзорский замок. Торжества продлятся два дня: в пятницу (официоз для самых близких друзей и родственников) и в субботу (вечеринка для приглашенных гостей). Также напомним, что на церемонии выступит всемирно известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли.
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