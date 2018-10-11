Ночью на складах под Ичней участились взрывы: стала известна причина

Происшествия

Хотя пожар на военных складах под Ичней ликвидирован, в районе ЧП продолжают греметь взрывы. В ночь на 11 октября интенсивность взрывов выросла, а в Министерстве обороны объяснили, с чем это связано.

Интенсивность взрывов увеличилась на двух площадках, где все еще наблюдается тление боеприпасов. Причиной стал ночной перепад температуры. После 5 часов утра 11 октября количество взрывов снова уменьшилось.

Факт снижения интенсивности взрывов к утру 11 октября подтвердили и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. С утра на территории арсенала работает аэроразведка, выявляющая очаги тления, а пожарная авиация сбрасывает воду в указанные места.

На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения. Погибших и травмированных в результате ЧП не выявлено.

Напомним, взрывы на складах под Ичней — третье подобное происшествие на украинских арсеналах за последнее время. Специалисты склоняются к варианту об осуществленной на складах диверсии. На ликвидацию последствий пожара выделены 100 миллионов гривен.

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