Кейт Миддлтон изобретательно замаскировала дыру на платье поясом (фото)

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Кейт Миддлтон, вернувшаяся после декрета к своим королевским обязанностям на прошлой неделе, приняла участие в церемонии открытия нового Центра фотографии в лондонском музее Виктории и Альберта. Для своего очередного выхода в свет Кэтрин выбрала элегантное серое платье-миди в клетку канадского бренда Erdem стоимостью 1712 долларов и бордовые бархатные туфли на шпильках от Jimmy Choo за 655 долларов. В уши ее были вдеты серьги с янтарем ценой 383 доллара— также от Erdem. Подчеркнувший стройную фигуру матери троих детей наряд с интересным декольте (подобного рода вырезы на платье предпочитает и родственница Кейт — герцогиня Сассекская Меган Маркл) привел в восторг критиков.

При этом газета The Sun подметила, что Кейт внесла некоторые изменения в изначальный замысел дизайнера. В оригинальном платье на уровне талии красуется пикантное отверстие, обнажающее кожу. Герцогиня изобретательно прикрыла эту неподходящую королевской особе деталь поясом бордового цвета.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям провели совместное официальное мероприятие, появившись на публике в прошлогодних нарядах.

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