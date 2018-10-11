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Эскалация на Донбассе: есть погибшие и раненые
В районе операции Объединенных сил на Донбассе 10 октября обстановка стала более напряженной. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также 10 октября стало известно о смертельных ранениях двух военнослужащих в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.
Что касается обстрелов, то по данным штаба ООС, российские оккупанты 28 раз открывали огонь и 12 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Враг вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23−2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер.
По данным разведки, в течение суток шестеро оккупантов уничтожено и 10 получили ранения.
С начала суток 11 октября враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, в нчале октября стало известно, что украинские военные на Донбассе взяли под контроль новые территории — суммарно шесть квадратных километров. Таким образом армия улучшила свое тактическое положение.
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