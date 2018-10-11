"Самый сексуальный мужчина" после развода встречается с двойником своей жены (фото)

Шоу-бизнес

Как стало известно, популярный голливудский актер и модель Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Мачо и ботан») после разрыва со своей женой Дженной Дуан, нашел новую любовь. Издание Daily Mail сообщает, что 38-летний Татум, который в 2012 году был провозглашен «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» американским журналом People, встречается с 30-летней британской певицей и автором песен Джесси Джей (настоящее имя — Джессика Эллен Корниш). Отмечается, что Джесси разительно похожа на танцовщицу и актрису Дженну. Судя по всему Ченнинга привлекает один тип женщин.

Татума несколько раз видели за кулисами на концертах Джесси в США. Они ходят в рестораны, вместе играют в гольф и вообще отлично проводят время

О своем разводе Татум и Дуан объявили в апреле этого года — после девяти с лишним лет брака. У них есть пятилетня дочь Эверли.

Дженна (слева) и Джесси (справа)

Джесси

Дженна

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