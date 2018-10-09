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У Анджелины Джоли роман с одним из самых завидных холостяков Голливуда — СМИ (фото)
После сообщений о том, что Брэд Питт встречается с духовной целительницей, американские и австралийские СМИ приписали новый роман и его бывшей жене Анджелине Джоли. Так, журнал NW утверждает, что у 43-летней актрисы — тайная любовь с 50-летним Киану Ривзом, который еще никогда не был женат и считается одним из самых завидных холостяков Голливуда.
По информации издания, их отношения начались еще более года назад. В июле 2017 года. они якобы вместе отдыхали на одном из уединенных греческих островов. Джоли и Киану, которые никогда не работали вместе, сблизились после того, как расставшаяся с Питтом Анджелина и шестеро ее детей переехали в новый дом в Лос-Анджелесе. Рядом с ними проживает мать Ривза Патрисия, с которой у Джоли завязались добрососедские отношения. Звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» — любящий сын и часто навещает маму. У нее в доме он и встретился с Джоли.
Детям Анджелины Киану нравится. «Он оказывает на Энджи хорошее влияние. Он добрый, щедрый, искренний — все эти качества Джоли теперь ценит в мужчине. С драмами она уже покончила. Что до Киану, то его привлекают загадочные женщины с темной стороной — такие, как Энджи», — утверждает инсайдер.
Джоли и Ривз тщательно скрывают свой роман от публики, но теперь мать Киану хочет, чтобы они стали официальной парой. «Она мечтает, что Киану наконец-то остепенился, а Энджи отлично вписывается в семью», — говорит источник.
Не так давно Джоли признавалась, что на данный момент она одинока и не заинтересована в свиданиях.
Джоли и Питт все еще продолжают судебную битву за право опеки над детьми.
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