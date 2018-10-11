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Селена Гомес попала в психиатрическую клинику
Американская певица и актриса Селена Гомес попала в психиатрическую клинику. Как пишут западные СМИ, в конце сентября у певицы, которая многие годы борется с волчанкой и которой в прошлом году провели операцию по пересадке почки, ухудшились анализы. Количество лейкоцитов в крови сильно снизилось. Это может свидетельствовать об осложнениях после трансплантации.
За последние несколько недель Гомес в связи с этим дважды госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса. Как сообщает издание People, у 26-летней звезды на этой почве произошел нервный срыв. Во время своего второго пребывания в больнице она пережила сильнейший приступ паники. Певица попыталась покинуть больницу без разрешения врачей, выдернув из вены иглу капельницы.
Родственники уговорили Селену лечь на лечение в заведение, специализирующееся по нервным расстройствам.
Ранее на Селену произвело большое впечатление то, что случилось с ее подругой Деми Ловато: певица едва не умерла от передозировки наркотиков. Гомес, по словам близких, также переживает из-за женитьбы ее бывшего бойфренда Джастина Бибера на модели Хейли Болдуин. Пара неожиданно сыграла свадьбу спустя всего несколько месяцев после разрыва Бибера с Гомес.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Селена Гомес продала свой роскошный особняк в Техасе, оставшись в убытке.
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