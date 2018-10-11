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Одноэтапная или двухэтапная имплантация зубов?
Для получения актуальной и детальной информации о методах имплантации и протезирования обратитесь к профильному врачу — хирургу-имплантологу. Статья носит ознакомительный характер и не является пособием для пациентов.
К сожалению, наши зубы нередко выходят из строя раньше времени. Порой это накладывает свой отпечаток на наш внешний вид — с потерей приходится мириться, скрывать ее часто неудобными способами. Нередко потеря зуба также становится причиной дискомфорта, невозможности правильно пережевывать пищу.
Имплантация — это возможность вернуть на место своих родных искусственные аналоги зубов, которые не будут отличаться внешне и по ощущениям. При условии, что имплантацией занимались профессионалы, все прижилось и так далее. Несмотря на то, что современная стоматология предлагает немало вариантов протезирования, имплантацию можно назвать достаточно популярной.
Подробнее узнать о том, чем отличаются имплантаты, как они вживляются, чем отличается одноэтапная и двухэтапная процедуры имплантация зубов в Киеве, вы можете на сайте сети стоматологических клиник Люми-Дент в Киеве: https://www.lumident.kiev.ua/services/implantatsija-zubov.
Двухэтапная имплантация рекомендована специалистами в большинстве случаев, если речь идет именно об имплантации. Во-первых, из-за того, что одноэтапная или мгновенная имплантация требует соблюдения целого ряда условий. У процедуры много относительных и абсолютных противопоказаний. Во-вторых, потому что при одноэтапной процедуре установка имплантов зубов отличается меньшей надежностью.
Двухэтапная процедура обычно подразумевает установку зубных имплантов непосредственно в зубную ткань, а после этого — закрытие их десной для дальнейшего заживления. Затем, спустя несколько месяцев, десну вновь разрезают, ставят формирователь и абатмент, а потом — выбранную коронку или другой вид протеза.
При одноэтапной или мгновенной процедуре отпадает необходимость в ожидании и повторном разрезе десны — имплантат и временная коронка ставятся сразу же на место удаленного зуба. Потом временная коронка сменяется постоянной. Другими словами, пациенту удается почти сразу вернуть и эстетику улыбки, и полный набор зубов во рту.
Отметим, что часто стоимость одноэтапной процедуры оказывается ниже, чем у двухэтапной, но все равно важно трезво взвесить недостатки мгновенной процедуры и проверить, нет ли у вас противопоказаний. Их достаточно много, и если некоторые из них, как, например, наличие кариеса, можно устранить, то другие устранить либо очень сложно, либо вообще нереально.
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