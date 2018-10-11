- 12:28 «Когда женился, супруга меня на руках носила — такой я был легкий», — шутил Роман Карцев
- 12:27 Во время старта российской ракеты "Союз" произошла авария
- 12:21 Вынесен приговор экс-"беркутовцу", работавшему на боевиков
- 12:20 Массовое отравление в детсаду под Хмельницким: названа причина
- 12:19 Перед боем с Педрасой Ломаченко расстался с тренером
- 12:19 Как правильно выбрать вакцину против гриппа: советы Минздрава
- 12:15 Кума Путина получила серьезную травму и покидает «Танці з зірками»
- 12:10 Смерть популярного актера признана "самоубийством путем алкогольного отравления"
- 11:55 В Одессе задержан разбойник из России, убивший охранника киевской "ювелирки"
- 11:48 В Киеве наказали автохама, угрожавшего активистам дедом-дипломатом
Песня украинской группы KAZKA вошла в топ-10 мирового чарта и возглавила рейтинги в России
Молодая украинская группа KAZKA, представившая недавно клип на хит «Плакала», попала в топ-10 международного чарта Shazam. Об этом написал украинский продюсер Юрий Никитин в своем Instagram.
«Это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире», — пишет Юрий Никитин.
Песня украинского коллектива стремительно стала популярной и в России, возглавив там музыкальные рейтинги. Кстати, на родине «Плакала» пока находится на втором месте, уступив лидерство треку In My Mind — Dynoro & Gigi D’Agostino.
В трогательном клипе «Плакала» вместе с солисткой Александрой Зарецкой снялись девушки и женщины разных возрастов. Они будто через слезы рассказывают свои истории. Клип набрал уже почти 6 миллионов просмотров в TouTube. А песня, аудио которой было опубликовано ранее, собрала почти 50 миллионов просмотров на этом же ресурсе.
Напомним, группа KAZKA впервые заявила о себе на шоу «Х-Фактор». Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что группа была названа открытием года по версии национальной музыкальной премии Yuna.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.