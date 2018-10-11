Шоу-бизнес

Песня украинской группы KAZKA вошла в топ-10 мирового чарта и возглавила рейтинги в России

Молодая украинская группа KAZKA, представившая недавно клип на хит «Плакала», попала в топ-10 международного чарта Shazam. Об этом написал украинский продюсер Юрий Никитин в своем Instagram.

«Это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире», — пишет Юрий Никитин.

Песня украинского коллектива стремительно стала популярной и в России, возглавив там музыкальные рейтинги. Кстати, на родине «Плакала» пока находится на втором месте, уступив лидерство треку In My Mind — Dynoro & Gigi D’Agostino.

В трогательном клипе «Плакала» вместе с солисткой Александрой Зарецкой снялись девушки и женщины разных возрастов. Они будто через слезы рассказывают свои истории. Клип набрал уже почти 6 миллионов просмотров в TouTube. А песня, аудио которой было опубликовано ранее, собрала почти 50 миллионов просмотров на этом же ресурсе.

Напомним, группа KAZKA впервые заявила о себе на шоу «Х-Фактор». Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что группа была названа открытием года по версии национальной музыкальной премии Yuna.

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