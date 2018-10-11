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СБУ задержала начальника таможенного поста "Рава-Русская" (видео)
Оперативники СБУ задержали начальника таможенного поста в Раве-Русской (украинско-польская граница) Николая Дробовича. Задерживали его сотрудники спецслужбы, приехавшие из Киева. Напомним, что недавно в столице задержали главу общественного совета при киевском управлении ГФС за вымогательство взятки.
Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что чиновника взяли за то, что тот «хотел деньжат»: «Чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров».
Николая Дробовича задержали по время получения 21 тысячи гривен. Был задержан и его соучастник. «Задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тысяч гривен», — сообщил Андрей Лысенко и добавил, что прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Иван Спринский, разместивший на своей страничке в социальных сетях видео задержания чиновника, прокомментировал его так: «Неудивительно, что в структуре ГФС установили решетки и турникеты, как на таможне, так и в налоговой, есть чего бояться. Вот и кричат затем они: «Люди, спасите…».
На его страничке в Facebook также появились и фотографии с места задержания сотрудника Государственной фискальной службы. «Люди «Левка» начали звонить «крыше», чтобы переспросить, все ли будет хорошо. «Крыша звонила «на Киев», «Киев» загадочно молчала», — комментировал Иван Спринский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в винницком областном главке Государственной фискальной службы (ГФС), после которых задерживали главного фискала области.
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