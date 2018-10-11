Вынесен приговор экс-"беркутовцу", работавшему на боевиков

Украина

Изюмский суд Харьковской области приговорил к 9 годам заключения бывшего бойца милицейского спецназа «Беркут» Андрея Мирутенко за сотрудничество с боевиками террористической «ДНР». Суд, в частности, признал его виновным в содействии совершению террористического акта. Напомним, что недавно на Донетчине к 10 годам заочно приговорили судью — пособницу террористов, которая вместе с коллегами вынесла смертный приговор украинцу.

Как сообщает «Украинская правда», в решении суда говорится, что в 2013—2014 годах бывший сотрудник «Беркута» «выполнял свои функциональные обязанности, в том числе во время Майдана», а после расформирования спецподразделения был командирован в зону АТО. Находясь в зоне проведения Антитеррористической операции, Андрей Мирутенко сообщил боевику террористической «ДНР» о плане освобождения Славянска, месте расположения штаба АТО, где ожидали приезда президента Украины Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова, и наличии военной технике на блок-посту. Сам осужденный вину не признав, заявив, что не был в курсе того, что его собеседник причастен к террористической «ДНР».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ильичевский районный суд Мариуполя Донецкой области приговорил к 12 годам жительницу Донецка Юлию Прасолову, которую обвиняют в причастности к подрыву в марте 2017 года автомобиля полковника СБУ Александра Хараберюша. Приговор в законную силу еще не вступил.

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