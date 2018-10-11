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В Одессе вынесен приговор за незаконную переправку в Крым 100 украинцев
В среду, 10 октября, завершился суд над фигурантом дела о незаконной переправке украинцев в оккупированный Крым. Согласно материалам уголовного производства, правоохранители разоблачили преступную группу, которая в 2015—2017 годах незаконно переправила в Крым через закрытые пункты пропуска около 100 моряков — жителей Одесской и Херсонской областей.
«Для этого использовались суда заграничного следования, — сообщили в Одесском пограничном отряде. — Оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со следователями прокуратуры и отделом главка Нацполиции в АР Крым и Севастополе арестовали судно Bospor (флаг Молдовы), которым незаконно переправляли моряков через государственную границу».
Отмечается, что организатор схемы был осужден в 2017 году. Относительно второго правонарушителя вчера завершился суд. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. «Касательно третьего, последнего, фигуранта уголовного производства, следственные действия продолжаются», — добавили в отряде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что летом 2017 года в Одесской области правоохранители задержали судно Bospor, которым незаконно переправляли людей в оккупированный Крым.
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