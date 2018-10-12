Рецепт настоящей грузинской аджики от любимого кулинара Вахтанга Кикабидзе

Стиль жизни

Аджика — грузинский соус, острый и ароматный. Особенно вкусен он в тандеме с шашлыком. В Украине аджика давно популярна. И практически у каждой хозяйки есть свой рецепт ее приготовления. Но не все знают, что в настоящую грузинскую аджику никогда не добавляют томаты, готовится она на основе перца чили.

Классическим рецептом приготовления аджики с «ФАКТАМИ» поделился шеф-повар сети киевских ресторанов грузинской кухни Vano Ivano Автандил Гатенадзе, который угощал своими блюдами многих известных людей. В их числе Нино Катамадзе, Валерий Меладзе, Каха Каладзе…

Блюда кулинара очень нравятся и Вахтангу Кикабидзе. Особенно шашлык из телятины и лосося, каре барашка с соусом ткемали, грибы по-телавски…

Рецепт настоящей грузинской аджики Перец чили промыть, удалить хвостики, пропустить через мясорубку, заправить чесноком, солью, свежей кинзой. Посолить, добавить специю уцхо-сунели, кориандр. И приятного аппетита!

Автандил Гатенадзе предупреждает, что эта аджика очень острая.

Ранее «ФАКТЫ» предлагали читателям три рецепта безумно вкусных блюд от повара, который готовил для принца Чарльза.

*Фото Сергея Тушинского

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