Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Рецепт настоящей грузинской аджики от любимого кулинара Вахтанга Кикабидзе

7:59 12 октября 2018   204
аджика
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Аджика — грузинский соус, острый и ароматный. Особенно вкусен он в тандеме с шашлыком. В Украине аджика давно популярна. И практически у каждой хозяйки есть свой рецепт ее приготовления. Но не все знают, что в настоящую грузинскую аджику никогда не добавляют томаты, готовится она на основе перца чили.

Классическим рецептом приготовления аджики с «ФАКТАМИ» поделился шеф-повар сети киевских ресторанов грузинской кухни Vano Ivano Автандил Гатенадзе, который угощал своими блюдами многих известных людей. В их числе Нино Катамадзе, Валерий Меладзе, Каха Каладзе…

Блюда кулинара очень нравятся и Вахтангу Кикабидзе. Особенно шашлык из телятины и лосося, каре барашка с соусом ткемали, грибы по-телавски…

Рецепт настоящей грузинской аджики

Перец чили промыть, удалить хвостики, пропустить через мясорубку, заправить чесноком, солью, свежей кинзой. Посолить, добавить специю уцхо-сунели, кориандр. И приятного аппетита!

Автандил Гатенадзе предупреждает, что эта аджика очень острая.

Ранее «ФАКТЫ» предлагали читателям три рецепта безумно вкусных блюд от повара, который готовил для принца Чарльза.

*Фото Сергея Тушинского

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины