- 15:40 Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека
- 15:37 Никакого референдума: США резко ответили на инициативу России по Донбассу
- 15:33 Синод снял анафему с Патриарха Филарета, — источники
- 15:22 Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза"
- 15:10 Не только с Востока: Порошенко рассказал о готовности Украины отразить агрессию
- 15:10 Над "Крымским титаном" в Армянске снова видели странное облако
- 14:57 Российскую группу Serebro покидает самая сексуальная участница
- 14:35 Российские тюремщики рассказали о реабилитации Сенцова
- 14:31 Экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу — извиняться пришел с пистолетом
- 14:24 Как изменится государственная программа «Доступное жилье»
Российские тюремщики рассказали о реабилитации Сенцова
После того, как украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии, тюремщики из РФ взялись активно комментировать состояние политзаключенного и его будущую реабилитацию. По оценкам администрации российских колоний, восстановление Сенцова после голодовки затянется на три недели и будет сопровождаться медикаментозной поддержкой.
В российской системе ФСИН, курирующей места заключения, намекнули, что Сенцову могут предложить работать в тюремной библиотеке и там писать сценарии для кино и театра.
Ранее «ФАКТЫ» опросили специалистов по выходу из голодовки, а также людей в разные годы по разным причинам решившихся на длительное голодание. Все опрошенные сходятся на том, что методы российских тюремщиков грозят бывшему голодающему интоксикационным синдромом.
Сенцов объяснил, что с 6 октября был вынужден прекратить голодовку, продлившуюся 145 дней, поскольку администрация колонии пригрозила, что будет кормить его насильственно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...