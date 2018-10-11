Российские тюремщики рассказали о реабилитации Сенцова

Украина

После того, как украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии, тюремщики из РФ взялись активно комментировать состояние политзаключенного и его будущую реабилитацию. По оценкам администрации российских колоний, восстановление Сенцова после голодовки затянется на три недели и будет сопровождаться медикаментозной поддержкой.

В российской системе ФСИН, курирующей места заключения, намекнули, что Сенцову могут предложить работать в тюремной библиотеке и там писать сценарии для кино и театра.

Ранее «ФАКТЫ» опросили специалистов по выходу из голодовки, а также людей в разные годы по разным причинам решившихся на длительное голодание. Все опрошенные сходятся на том, что методы российских тюремщиков грозят бывшему голодающему интоксикационным синдромом.

Сенцов объяснил, что с 6 октября был вынужден прекратить голодовку, продлившуюся 145 дней, поскольку администрация колонии пригрозила, что будет кормить его насильственно.

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