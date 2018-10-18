Какая одежда старит женщину, а какая делает моложе: советы фэшн-эксперта

Стиль жизни

То, что одежда может прибавлять нам годы, известно всем. Однако, оказывается, не только та, что немодна. Увеличить возраст способен и дорогой наряд, купленный в брендовом магазине. О том, как одеться, чтобы выглядеть моложе, «ФАКТАМ» рассказала известный фэшн-эксперт Ирина Бейли, которая ранее советовала модницам, что никогда не стоит покупать на распродажах.



— Главное правило — не копировать юных модниц, — говорит Ирина Бейли. — Например, когда женщина в зрелом возрасте распускает длинные волосы на манер Златовласки или Ассоль, выглядит она нелепо, какими бы ухоженными они ни были. Романтический образ с рюшами и оборками — прерогатива очень молодых. Также не стоит женщинам постарше приобретать наряды, испещренные стразами и пайетками. Они могут быть только в отделке, например, в аппликации. И еще избегайте нарочитой многоярусности в одежде. Например, надетых одновременно нескольких кофточек, футболок. После 40 лет чем меньше на женщине «ярусов», тем образ свежее. У этого возраста есть преимущество — элегантность. К слову, существует способ протестировать ваш наряд на элегантность.

— И каков же он?

— С удовольствием поделюсь им.

Тест на элегантность Посмотреть на себя со стороны очень тяжело, поэтому определите в качестве виртуальной модели публичную личность примерно вашего возраста и фигуры и умозрительно примеряйте на нее одежду, которую собираетесь приобрести.

— Интересно.

— Один из важных моментов: то, что вы надеваете, должно соответствовать вашему стилю жизни и характеру. Кроме того, образ должен быть гармоничен и сбалансирован. Ярко окрашенные пряди волос в сочетании со старомодной одеждой не молодят, а придают образу женщины нелепость. Прическа внучки, а одежда… бабушки — вот как выглядит такое комбинирование.

— Правда, что, если женщина склонна к полноте, ей лучше носить объемную одежду?

— Не стоит прикрывать свои формы и годы бесформенными нарядами. Они добавляют возраст. Но и слишком обтягивающие вещи полную женщину не украсят.

— Какова оптимальная длина юбки?

— Не выше пяти сантиметров над коленом. Иногда лучше колени не открывать вовсе. Если предпочитаете юбку длиннее, остановите выбор на той, что ниже колена не более чем на десять сантиметров.

— Посоветуйте, пожалуйста, какие предпочесть джинсы.

— Без блестящего декора, бусин. И не рваные, которые являются прерогативой юных.

— Согласны ли вы с тем, что белый цвет полнит?

— Миф об этом давно развенчан. Белая блуза придает свежесть и легкость образу, осветляет лицо. Подберите к ней яркий аксессуар и будете выглядеть лет на десять моложе. Чем старше становится женщина, тем светлее должен становиться ее гардероб. И еще — предпочтение лучше отдавать однотонным вещам. Например, в лавандовой, кремово-розовой гамме…

— А как насчет черного цвета?

— Его можно использовать, но в сочетании с яркими аксессуарами, например, шелковым шарфом, массивным ожерельем, светлой шляпой. Постарайтесь максимально отдалить черный цвет от лица.

— Читала, что мало кому к лицу цвет хаки. А вы что думаете по этому поводу?

— Действительно, он больше подойдет юным.

— Имеет ли значение текстура ткани?

— Отдайте предпочтение одежде из натуральных материалов, приятных на ощупь.

— Как лучше сочетать вещи?

— Считаю, что женщинам за сорок лучше не носить костюмы. А если вы все же приобрели костюм, надевайте брюки и пиджак по отдельности. Комбинируйте жакет с джинсами, а костюмные брюки — со свитером или блузой.

— Читала, что брюки идут женщинам в возрасте лишь в том случае, если они отличаются идеальной фигурой?

— Не согласна. Сегодня каждая женщина может подобрать себе брюки, которые ей идут.

— Многие любят гипюровые платья. Для таких нарядов есть возрастной лимит?

— Нет. Гипюровое платье будет стильно смотреться, например, с кожаной курткой-«косухой».

— В каком возрасте уместны винтажные вещи?

— Молодая девушка будет выглядеть в наряде «а-ля 1970 годы» эксцентрично и стильно. Ей пойдут и джинсы клеш, и блузки в мелкий цветочек, и отделка из перьев. Женщине постарше все это надевать категорически не рекомендую. Винтажная одежда «из бабушкиного сундука» подчеркнет возраст.

— Сумка может влиять на возрастное восприятие женщины?

— Легкость образу придаст сумка лаконичного кроя среднего размера. Не стоит украшать ее меховыми зайчиками и медвежатами, которые популярны у школьниц. Нежелательно, чтобы сумка и туфли были одного цвета. Сегодня это неактуально. Если же они все-таки оказались в тон друг другу, повяжите на сумку платок или шарф — это осовременит ваш образ.

— Какую посоветуете выбирать обувь?

— На небольшом каблучке — высотой три-четыре сантиметра. Он придаст осанке стройность, а походке — легкость. Модельная обувь с узким носком делает образ женщины более свежим, элегантным.

— В одной из телепрограмм слышала, что годы женщине добавляет ношение украшений комплектами. Например, не стоит надевать одновременно бусы, браслет и кольцо в одной стилистике.

— Да, сегодня это уже не в тренде. Что касается аксессуаров, обратите внимание на выбор оправы для очков. Она должна быть тонкая, светлая, легкая, современная. Такая оправа, напротив, сделает вас более стильной. Правильно выбирайте пояс: подчеркнуть талию можно тонким ремешком. А вообще помните: то, на сколько лет вы выглядите, зависит не только от того, как вы одеваетесь, но и от того, как вы настроены. Положительные эмоции и оптимистический взгляд способны сделать вас моложе, чем пластическая операция.

Ранее эксперт по стилю Ирина Бейли рассказывала «ФАКТАМ» о том, можно ли сочетать в украшениях золото и серебро, а также как выглядеть на миллион долларов, не потратив ни копейки.

Фото из альбома Ирины Бейли

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