Солдат Олеся: в сети показали фото военной, погибшей на Донбассе 10 октября

Украина

В среду, 10 октября, на Донбассе получила смертельное ранение 19-летняя контрактница 92 бригады Олеся Бакланова. Все произошло на позициях ВСУ в районе Шахты Бутовка (Донецкая область), в 300 метрах от позиций противника.

По словам боевого побратима девушки, Вячеслава, она получила несколько пулевых ранений, когда выглянула из бойницы.

«Мы раз в несколько минут просматриваем позиции с бойницы, было уже почти восемь часов, и она вылезла в бойничку, посмотрела в прибор ночного видения… Сначала подумал, что, может, сознание потеряла, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото… Снайпер вряд ли стреляет очередью», — рассказал Вячеслав.

По его информации, контракт с ВСУ девушка подписала в 18 лет.

Родом Олеся Бакланова из Луганской области. В день трагедии она подписала рапорт, чтобы поехать в ВУЗ сдать сессию.

Напомним, что по данным Штаба Объединенных Сил на Донбассе, 10 октября на линии соприкосновения погибли четверо украинских бойцов.



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