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Спецоперация в Средиземном море: украинцы снова попали в международный скандал с нелегалами
Госпогранслужба Украины провела совместную с силовиками Европола спецоперацию в Средиземном море, в результате чего у берегов Греции была задержана украинская яхта. На ее борту находились почти 60 нелегальных мигрантов, информирует Госпогранслужба.
Сообщается, что поводом для проведения операции стало получение сведений о намерениях трасграничной преступной группировки задействовать украинское судно в переброске в ЕС группы мигрантов.
Украинцы в этой схеме выступали в роли исполнителей. На данное время известно об участии в схеме по меньшей мере 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей.
«В конце 2017 года Госпогранслужба начала свое сотрудничество с Европейским полицейским управлением (Европол), чтобы эффективно противодействовать преступной деятельности. В результате принятых совместных мер в Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна, правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту. Ею перевозили 57 мигрантов. Члены экипажа судна — трое наших соотечественников», — говорится в сообщении украинских пограничников.
Уже на следующий день в аэропорту Афин местные правоохранители задержали одного из участников преступной организации, который на протяжении 2017−2018 годов, в том числе в последнем случае, передавал завербованных украинцев за рубеж, где их в дальнейшем вовлекали в эту противоправную деятельность.
В настоящее время Госпогранслужба совместно с Нацполицией и Европолом продолжает противодействие этой преступной деятельности, конечной целью следственных действий должно стать привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинцев в преступную деятельность за рубежом.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какая опасность подстрегает украинских моряков, решивших наняться на работу в Греции. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с украинским музыкантом, угодившим в греческую тюрьму за участие в нелегальной перевозке мигрантов.
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