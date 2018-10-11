Адвокат рассказал, почему Сенцов откажется от предложения российских тюремщиков

Украина

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов откажется от работы библиотекарем в колонии, если ему предложат эту работу. Об этом адвокат украинца Дмитрий Динзе рассказал изданию «МБХ медиа».

Он пояснил, что Олег считает ниже своего достоинства принимать «поблажки» от администрации колонии «Белый медведь», поскольку это свидетельствует о «сотрудничестве» с тюремщиками.

«Олег не будет принимать условия по работе, как он мне и говорил с первых дней: „Я ни где работать не буду, никаким образом принимать участие в каких-либо мероприятиях в колонии тоже не буду — мне это не интересно“. А все эти рабочие места, которые ему предлагают, связаны с теплыми и хорошими условиями, где как правило работают заключенные, сотрудничающие с администрацией, а он себя к таким не относит», — сказал Динзе.

По его словам, Сенцов считает себя «таким же заключенным, как и все остальные».

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил РИА Новости, что Сенцову после реабилитации могут предложить должность библиотекаря колонии для работы над сценарием.

Напомним, с 6 октября Олег Сенцов прекратил протестную голодовку, которую он объявил 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В письме украинцам Олег объяснил свое решение намерением тюремщиков подвергнуть его принудительному кормлению. Первым о выходе Сенцова из голодовки заявил замглавы ФСИН России Валерий Максименко, который придумал целую сказку по этому поводу.

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