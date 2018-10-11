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Пугачева и Галкин впервые появились вместе после слухов о разводе
Звездное семейство Алла Пугачева и Максим Галкин, которым предрекают скорый развод, как ни в чем не бывало, появились вместе на публике. Супруги, об отношениях которых регулярно возникают разные слухи, посетили спектакль их давней подруги, знаменитого режиссера Галины Волчек в театре «Современник». В этот вечер на сцене играла еще одна представительница звездного семейства — дочь примадонны Кристина Орбакайте. Ей досталась роль в спектакле «Двое на качелях», которую в свое время играли Елена Яковлева и Чулпан Хаматова.
После спектакля Пугачева, Галкин, Орбакайте и Волчек сфотографировались в гримерке. Фото разместил в Instagram Максим.
«До сих пор под впечатлением от пронзительного спектакля „Двое на качелях“ в „Современнике“ с Кристиной Орбакайте и Кириллом Сафоновым в главных ролях. Спасибо нашей любимой Галине Борисовне Волчек, которая увидела в Кристине этот образ. Кристина и Кирилл были яркими, органичными, а их герои ранимыми, живыми» -- написал юморист под фото.
Напомним, в российской прессе появилась информация о том, что брак 69-летней Пугачевой, которая в последнее время очень сильно похудела, и 42-летнего Галкина трещит по швам. Причиной развода называют новое увлечение Макса — Юлию Барановскую, мать троих детей, бывшую жену футболиста Андрея Аршавина. Роман с Галкиным якобы длится уже несколько лет. Говорят, Юлия ждет ребенка от юмориста.
Ни Галкин, ни Пугачева эти слухи не комментируют. Несколько дней назад они вместе с детьми весело отгуляли на дне рождения дочери общего друга, известного российского певца и композитора Игоря Николаева.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что новую возлюбленную нашел себе бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров, который проводит время с молодой красивой блондинкой.
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