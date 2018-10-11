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- 19:11 Открыто уголовное производство за издевательсто над стариками в пансионате под Харьковом
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Открыто уголовное производство за издевательсто над стариками в пансионате под Харьковом (видео)
Под Харьковом в поселке Хорошево в доме престарелых женщина издевалась над пожилыми людьми. Об этом сообщает Vgorode.
Сотрудница гериатрического пансионата кричала на старика, обзывала его нецензурными словами. Женщина также приказала немощному человеку лечь и отвернуться, а в это время била его веником.
Сообщается, что Харьковская местная прокуратура открыла уголовное производство по статье «Побои и истязания» по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате в поселке Хорошево Харьковского района. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено полицейским. Сотрудницу, которая издевалась над стариками, уволили.
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