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Общество

Открыто уголовное производство за издевательсто над стариками в пансионате под Харьковом (видео)

19:11 11 октября 2018   154
старый мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

Под Харьковом в поселке Хорошево в доме престарелых женщина издевалась над пожилыми людьми. Об этом сообщает Vgorode.

Сотрудница гериатрического пансионата кричала на старика, обзывала его нецензурными словами. Женщина также приказала немощному человеку лечь и отвернуться, а в это время била его веником.

Сообщается, что Харьковская местная прокуратура открыла уголовное производство по статье «Побои и истязания» по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате в поселке Хорошево Харьковского района. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено полицейским. Сотрудницу, которая издевалась над стариками, уволили.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, куда в Киеве можно определить больного родственника, нуждающегося в уходе.

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