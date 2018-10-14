«Двое меня били, а третий стоял на шухере»: избитый сверстниками третьеклассник попал в реанимацию

Происшествия

Тема тревоги нашей

В небольшом городе Чернобай Черкасской области произошел шокирующий случай: ученика третьего класса Давида Лавриненко жестоко избили его сверстники. Мальчик попал в реанимацию с разрывом селезенки и ушибом легких. Ребенка прооперировали, после чего отвезли в областную больницу. Родные Давида рассказали «ФАКТАМ», что одноклассники издевались над мальчиком с первого класса. Толкали, рвали его тетради и учебники, обзывали. Как получилось, что за три года буллинг в начальной школе не остановили ни учителя, ни родители? «ФАКТЫ» искали ответ на этот вопрос и выясняли подробности резонансной истории.

После уроков Давид Лавриненко должен был идти домой, где его ждала младшая сестричка. Но мальчик пришел к маме на работу. Он еле держался на ногах.

— Давид был белый как стена. Успел сказать, что его избили, — рассказала «ФАКТАМ» бабушка мальчика Галина. — По словам внука, это сделали ребята из его класса. Давид назвал их фамилии. Как и где это произошло, сказать не успел — потерял сознание. Ребенка на «скорой» отвезли в Чернобаевскую районную больницу.

— УЗИ показало разрыв селезенки, — сказала «ФАКТАМ» тетя мальчика Наталья Попова. — Началось внутреннее кровотечение. А ночью из-за ушиба легких случился пневмоторакс. Давид был в критическом состоянии. Его прооперировали, но первые сутки врачи не давали никаких прогнозов. Еще у него обнаружили ушибы печени и почки. А селезенку во время операции удалили. Вся наша семья пережила ад. Больше всего поражает то, что с Давидом это сделали такие же дети, как и он сам. Третьеклассники!

— Сколько человек избивали Давида?

— Он сказал, что двое. Хирург, оперировавший племянника, говорил, что разрыв селезенки произошел в результате удара кулаком. Да и сам Давид не стал бы врать. Мальчишки, фамилии которых он назвал, издевались над ним с первого класса. Я живу в другом городе, а сестра со своей семьей переехала в Чернобай четыре года назад. С ребятами, которые устроили Давиду травлю, он познакомился еще в садике. Он был новеньким, и его начали дразнить. Потом эти мальчики оказались вместе с ним в одном классе в чернобаевской школе № 1. Мы сразу заметили, что Давида что-то беспокоит. Племянник все время грустил, не хотел идти в школу. Потом стал приходить с порванными тетрадями. Признался, что у него проблемы с одноклассниками: мол, те мальчишки из садика продолжают дразнить, обзывать. А после того, как Давид пришел домой с порванным портфелем, моя сестра пошла в школу разбираться.

По словам Натальи, мама Давида обратилась к учительнице.

— Преподаватель не стала отрицать, что проблема есть, — продолжает Наталья. — Но попросила сестру не идти к директору. «Давайте не будем выносить сор из избы, — сказала. — Это наши внутренние проблемы, мы сами их решим. Я поговорю с родителями мальчиков, которые обижают вашего сына». Поговорила она или нет, не знаю. Но проблемы не закончились. Мальчишки продолжали травлю. А Давид не знал, как ему на это реагировать.

— На самом деле к учительнице мы с дочкой ходили не раз, — рассказывает бабушка мальчика. — Она со мной соглашалась и обещала: «Я приму это к сведению». Но никто ничего не делал. Школьный психолог даже не пыталась поговорить с Давидом. Сейчас понимаю, что нужно было идти сразу к директору. Зря надеялись, что учительница сможет что-то решить.

По словам Давида, начиналось все с порванных тетрадок. А потом одноклассники стали его бить. Несколько недель назад Давид пришел из школы с гематомой возле уха и шишкой у виска. Рассказал, что его бьют на перемене. В школе нет дежурных, и, что происходит между уроками, никто не контролирует. «Двое меня били, а третий в это время стоял на шухере», — сказал внук. Я после этого опять пошла в школу — и ничего не добилась.

— Давид — добрый и совсем не агрессивный, — говорит Наталья. — Насколько я знаю, с другими одноклассниками он нормально общался. С одной девочкой подружился, они вместе ходили домой. Проблемы были только с конкретными ребятами. Сейчас больше всего жалею, что мы до этого страшного случая не встретились с родителями тех мальчиков, не поставили в известность директора. Но никто даже подумать не мог, что эта ситуация приведет к таким страшным последствиям.

Сейчас Давид Лавриненко находится в Черкасской областной детской больнице, куда его привезли для более тщательного обследования.



* Давиду предстоит длительное лечение. Фото из Facebook

— В областной больнице современная аппаратура, которая поможет исследовать поврежденные легкие, — говорит бабушка мальчика Галина. — Давид все помнит. Подтверждает, что его избили двое одноклассников. Это же каким должен быть удар, чтобы разорвалась селезенка! В школе сейчас говорят, что он упал с качели. Внук рассказал: после того, как его избили, ему стало плохо. Он сел на качелю на площадке возле многоэтажки, но упал с нее — и получил еще ушибы. Потом собрался с силами и отправился к маме на работу. В это время у него уже было внутреннее кровотечение.

— Родители мальчиков, которые, по словам Давида, его избили, не выходили с вами на связь?

— Нет. А коллеге моей дочери, которая первой написала о произошедшем в «Фейсбуке», позвонил какой-то мужчина. Представился отцом одного из тех мальчиков и пригрозил: «Не суй нос, куда не нужно, если не хочешь неприятностей». Кто именно звонил, дочкина коллега так и не поняла.

Сейчас для нас главное — здоровье Давида. Ему предстоит длительное лечение. Внуку также нужен психолог. Не представляю, как после случившегося он вернется в школу и что нам делать дальше. Мы благодарны всем, кто помогает, — одни только лекарства так дорого стоят. Кстати, в полиции уже открыли уголовное производство.

В чернобаевской школе № 1 о произошедшем говорят осторожно. Директор школы Лариса Мовчан рассказала «ФАКТАМ», что одной из первых приехала в больницу к ребенку и находилась рядом до тех пор, пока его не отвезли в областной центр.

— Я заходила к Давиду в палату, когда он пришел в себя, — говорит Лариса Мовчан. — Но вопросов о пережитом пока ему не задавала. Думаю, это должны делать психологи. К счастью, жизни ребенка уже ничто не угрожает. Что касается обстоятельств случившегося, то в этом сейчас разбирается полиция. Давид получил травмы во внеурочное время. Это произошло в два часа дня, в то время как занятия у него закончились в 12:40. Есть несколько версий. Сам Давид сказал маме, что его побили двое одноклассников. Но один из мальчиков, фамилии которых он назвал, в тот момент занимался на футболе, что подтвердили и два тренера, и родители. А второй ребенок, по словам его мамы, был дома. Есть еще версия, что Давид мог упасть сам.

Давид нормальный, неагрессивный ребенок. В классе держится сам по себе, больше общается с девочками. О детях, фамилии которых он назвал, тоже ничего плохого сказать не могу. Они из благополучных семей, на учете не состоят. Сейчас с ними работает психолог.

Родители мальчиков, на которых указал Давид, с прессой не общаются — попытки корреспондента «ФАКТОВ» дозвониться до них успехом не увенчались.

В последнее время случаев буллинга в Украине становится все больше. Один из самых ярких — избиение 14-летней Полины Малоштан в Чернигове. В апреле 2017 года Полину и ее подружку жестоко избила компания сверстниц. Под аплодисменты, маты и подстрекающие возгласы сверстников три девушки повалили Полину и ее подругу на землю, вырывали им волосы и неистово били ногами по голове. Подростки снимали все на видео. Полина Малоштан попала в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами, разбитым глазом и поврежденной челюстью. Избившие Полину подростки до сих пор наказания не понесли. Мама девочки рассказала «ФАКТАМ», что судебные заседания по этому делу постоянно переносят, а обидчицы пытаются запугать ее дочь.

Не менее страшный случай произошел в киевском лицее № 21, где 13-летнему подростку одноклассники сломали позвоночник. Мальчик три месяца не вставал, полгода не мог сидеть и даже повернуть голову и по сей день проходит реабилитацию. По словам пострадавшего, избившие его подростки находили жертв, которым устраивали травлю: придумывали оскорбительные прозвища, били, бросали в этого человека ручки и карандаши. Пострадавшему ученику однажды попали карандашом в глаз. Но директор лицея, по словам мамы парня, на инцидент не отреагировала. Обидчики лицеиста еще больше утвердились в собственной безнаказанности и по дороге из школы попытались толкнуть его под машину. А потом на школьной перемене избили так, что сломали ему позвоночник. Полиция открыла уголовное производство, но как такового наказания никто не понес, поскольку обидчикам подростка на тот момент еще не исполнилось 14 лет.

В августе нынешнего года общественность взбудоражили подростковые «бои без правил» в Одессе, где группа девочек жестоко избила сверстницу, снимая процесс на видео.

А буквально месяц назад «ФАКТЫ» рассказывали о том, как шестилетний сын известной телеведущей Янины Соколовой стал жертвой травли со стороны старшеклассников. Они не давали ее сыну сходить в туалет, врывались к нему и снимали на камеры мобильных телефонов.

Случай с избиением Давида Лавриненко подтверждает, что проявления буллинга есть и среди школьников младших классов.

— Не следует думать, что дети младшего школьного возраста не могут проявлять агрессию по отношению к сверстникам или более младшим детям, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию медицинский психолог кандидат психологических наук Наталия Бугаева. — Иногда агрессия детей может выливаться в самые крайние формы. В 1993 году в США двое детей десятилетнего возраста — Джон Венейблс и Роберт Томпсон — были приговорены к пожизненному заключению за убийство двухлетнего Джеймса Булгера. Еще до преступления Джон и Роберт совершали кражи и вели себя вызывающе, обижая одноклассников и нарушая общественный порядок, однако не были своевременно остановлены. Чувствуя безнаказанность, они перешли к крайне агрессивным действиям — выкрали маленького ребенка и убили его с особой жестокостью, а затем, положив на железнодорожные рельсы, пытались представить все как несчастный случай. Буллинг необходимо пресекать на самых ранних его стадиях, чтобы он не перерос в более агрессивные и опасные формы.

— Родные пострадавшего Давида Лавриненко говорят, что травля началась еще в первом классе. Двое мальчиков обзывали ее сына, рвали ему тетради…

— Детям свойственна агрессия, но если она наносит вред другим, следует незамедлительно принимать меры. Бывают разные стадии буллинга. Когда ребенка избивают — это физический буллинг, но ему всегда предшествует буллинг вербальный и невербальный. Бойкоты, оскорбления, порча имущества — все это свидетельствует о том, что ребенок подвергается травле. Если его никто не защищает, агрессивное отношение со стороны одноклассников может усилиться и перейти к следующей стадии — физическому насилию. Родители должны внимательно наблюдать за детьми: оторванные пуговицы и карманы, грязная одежда, синяки и ссадины говорят о том, что ребенок стал жертвой травли. Не следует дожидаться крайностей в поведении детей, чтобы начать принимать меры, поскольку любой конфликт может в итоге вылиться в трагедию.

Необходимо учитывать, что, в отличие от подростков, авторитетом для детей начальной школы является учитель. Поэтому важно то, какую позицию занимает педагог в случае проявления детьми агрессии.

— Что делать родителям, которые узнали, что их ребенка обзывают другие ученики? И как быть, если после разговора с учительницей ничего не изменилось?

— Родителям не следует полагать, что все разрешится само собой. Если ребенка обзывают и портят его вещи, нужно обратиться к учителю и в дирекцию, а также к школьному или детскому психологу.

В любом случае администрация школы должна обеспечить безопасность ребенка и организовать мероприятия, позволяющие нормализовать психологический климат в коллективе — провести беседы с родителями детей, проявляющих агрессию, психологическую работу с агрессорами и одноклассниками, поскольку в травле всегда участвуют три стороны: буллер, жертва и наблюдатели. Если все попытки решить проблему успеха не принесли, нужно обращаться за помощью в органы местного самоуправления и образования, службы по делам детей и в общественные организации. При нанесении телесных повреждений необходимо незамедлительно писать заявление в полицию, которое следует регистрировать и обязательно оставлять себе зарегистрированную копию документа. В случае бездействия полиции — обращаться в прокуратуру.

Напомним, что 2 октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о противодействии буллингу, предусматривающий штраф для буллеров, их родителей и педагогов.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга среди школьников.



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