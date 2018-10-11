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Порошенко о решении Синода Вселенского патриархата: "Это падение Третьего Рима"
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что решения Вселенского патриарха и Синода окончательно развеяли имперские иллюзии и стали доказательством «богоугодности» независимости украинской поместной церкви. Об этом глава государства заявил, комментируя итоги Синода.
«Решения Вселенского Патриарха и Синода окончательно развеяли… шовинистические фантазии Москвы … об Украине как о канонической территории российской церкви», — сказал президент.
«Господь увидел борьбу Украины за самостоятельность… Ему стало так угодно, чтобы его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей и Синод Константинопольской церкви сказали вымечтанное, долгожданное „да“ поместной автокефальной православной церкви Украины», — подчеркнул Порошенко.
По его словам, автокефалия — это не только вопрос веры, но и вопрос независимости и национальной безопасности.
«Вопрос Томоса и автокефалии — вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос всей мировой геополитики. Это — падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство», — написал президент.
Напомним, Вселенский патриархат подтвердил право Украины на создание Единой поместной православной церкви на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, Синод признал неканоничной анафему, наложенную московскими церковниками на митрополитов Филарета и Макария.
В ближайшее время в Украине состоится объединительный синод трех церквей.
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