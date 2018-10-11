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СБУ нашла новые доказательства российского происхождения мощных компьютерных вирусов
Служба безопасности Украины получила новые подтверждения причастности России к хакерским атакам, которые были направлены против государственных ресурсов в Украине. Речь идет о кибератаках, при которых хакеры использовали специально разработанные вирусы BlackEnergy и NotPetya, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что дополнительные доказательства были получены после новой целенаправленной атаки на информационно-телекоммуникационные системы госорганов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей и перехват паролей.
«По результатам расследования, проведенного специалистами СБУ во взаимодействии с известной антивирусной компанией, установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора Industoyer. Они имеют ряд схожих характерных признаков, в частности используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем
Кроме того, Служба безопасности зафиксировала использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, и которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак.
Напомним, ранее Россию обвинили в масштабных кибератаках страны ЕС и Великобритания. А в Нидерландах даже заявили о высылке из страны российских хакеров.
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