Решение Синода Вселенского патриархата: обнародован полный текст

Украина

Обнародован полный текст решения Вселенского Патриарха, Святого и Священного Синода по Украине. Его в своем Facebook опубликовал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Священный Синод подробно и долго обсуждал церковное дело Украины в присутствии Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфильського и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украине, и одобрил после расширенного обсуждения:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многих Ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.

3) Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей из всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их прихожан с Церковью.

4) Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного при обстоятельствах того времени, которое предоставляло в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха в любом богослужении, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа".

Напомним, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех православных церквей. Вместе с тем в УПЦ Московского патриархата отказываются от объединения с другими православными церквями Украины.

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