- 23:49 Частично невиновен: с Вайнштейна сняли один из пунктов обвинения
- 23:42 Лига наций: чемпионы Европы испортили юбилей звезде «Баварии»
- 23:30 Самый длинный рэп: монолог Канье Уэста лишили Трампа дара речи
- 23:03 Пытали током: омбудсмен просит Европу вступиться за украинского узника в Крыму
- 22:39 Дело Владиславы Трохимчук: уморившая голодом годовалого сына осталась за решеткой
- 22:04 Дело о пожаре в "Виктории": бывшего директора отказались отпускать из СИЗО
- 22:03 Российских футболистов Кокорина и Мамаева арестовали до зимы
- 21:47 12-летняя Ульяна Новожилова представила свою первую дизайнерскую коллекцию
- 21:46 В России при столкновении фуры с автобусом погибли 12 человек: первое видео
- 21:21 Решение Синода Вселенского патриархата: обнародован полный текст
Дело о пожаре в "Виктории": бывшего директора отказались отпускать из СИЗО
Киевский районный суд Одессы продлил арест бывшего директора оздоровительно-спортивного лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Об этом сообщил местный телеканал Репортер.
«Директор лагеря „Виктория“ Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы», — говорится в сообщении.
Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. Погибли трое детей.
30 ноября 2017 года директор лагеря был арестован без права залога. Кроме того, прокуратура объявила о подозрении директору предприятия, которое было подрядчиком при реконструкции в лагере.
Кроме того, к финансовой ответственности привлекают Одесский городской совет, в чьем ведении находится «Виктория».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»