Украина

Дело о пожаре в "Виктории": бывшего директора отказались отпускать из СИЗО

Киевский районный суд Одессы продлил арест бывшего директора оздоровительно-спортивного лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Об этом сообщил местный телеканал Репортер.

«Директор лагеря „Виктория“ Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы», — говорится в сообщении.

Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. Погибли трое детей.

30 ноября 2017 года директор лагеря был арестован без права залога. Кроме того, прокуратура объявила о подозрении директору предприятия, которое было подрядчиком при реконструкции в лагере.

Кроме того, к финансовой ответственности привлекают Одесский городской совет, в чьем ведении находится «Виктория».

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