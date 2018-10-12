Убийство модели: в США 28-летнюю девушку застрелили за рулем автомобиля

Мир

В штате Джорджия в США за рулем автомобиля убили модель. Келси Квейл. Об этом пишет Fox 5 Atlanta.

Сообщается, что Квейл выехала утром 8 октября на работу и потеряла управление автомобилем после того, как ей выстрелили в шею. Ее машина свернула на встречную полосу и врезалась еще в три автомобиля.

Медики поняли, что в девушку стреляли лишь после того, как доставили пострадавших после аварии в больницу. По версии следствия, модель поругалась на дороге с другим водителем и тот в нее выстрелил. Рассматривается и возможность того, что она случайно попала под стрельбу.

В результате выстрела девушка получила необратимые повреждения мозга. Семья Квейл готовится отключить ее от аппарата жизнеобеспечения в больнице.

Неравнодушные к трагедии люди открыли сбор средств для семьи модели. Изначально для ее родных хотели собрать пять тысяч долларов, но пользователи Сети пожертвовали больше 15 тысяч. Деньги пойдут на оплату перелета родственников Квейл из Калифорнии в Джорджию и организацию похорон девушки.

Квейл переехала в штат Джорджия из Калифорнии со своим бойфрендом несколько месяцев назад, чтобы получать более выгодные предложения по работе. Часто девушка работала на выставках автомобилей, а также позировала для рекламы купальников и нижнего белья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября в Ираке неизвестные застрелили в автомобиле 22-летнюю модель и блогера Тару Фарес. Девушка ранее выиграла конкурс красоты «Мисс Багдад».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter