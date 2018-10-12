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Минировали поля с зерном: на Донбассе украинской полиции сдался боевик
После полутора лет службы в террористической «ДНР» украинской полиции сдался житель оккупированной Горловки. Работая водителем на военном транспорте, он возил боевиков-саперов, которые минировали окраины города и поля с зерном. Напомним, что недавно под Горловкой на минах боевиков подорвались дети — трое подростков погибли.
Как сообщает Бахмутский отдел полиции, операцию по выводу боевика с оккупированной территории провели украинские полицейские и пограничники. 34-летний горловчанин вступил ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе в конце 2016 года. После нескольких месяцев обучения ему выдали автомат и назначили на должность водителя взвода саперов, вменив в обязанности также обслуживать военную технику.
Он, в частности, рассказал украинским правоохранителям, что военные «Уралы» были привезены из РФ, а саперы минировали и лесопосадки, и поля с зерном. В составе его подразделения было с десяток боевиков, которые служили с 2014 года, остальные постоянно менялись.
Экс-боевик покинул ряды НЗФ и подался в Россию, но потом решил вернуться на подконтрольную Украине территорию. Горловчанит дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической «ДНР».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области украинским полицейским сдался бывший боевик «ДНР» по кличке «Чапаев», который скрывался в Украине от наказания.
А в Луганской области задержали жителя Северодонецка, боевика террористической организации «ЛНР». Задержанный участвовал в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.
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