Украина заблокировала поставки сырья на два крымских завода

Украина

В Украине прекращена работа насосной станции, обеспечивающей сырьем два завода, находящиеся на территории оккупированного Россией Крыма. Станция, расположенная на разделяющей Сиваш плотине, поставляла сырье на содовый завод в Красноперекопске и бромный — в Перекопе. Напомним, что ранее СБУ выявило предприятие, поставлявшее стройматериалы для Крымского моста.

Об этом сообщил зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, приборы на станции отключили прямо перед его приездом на Кутаранскую плотину, которая отделяет западный Сиваш от среднего.

Также Изет Гданов сообщил, что на содовом заводе работают три тысячи человек, а на содовом — 500. Интересен тот факт, что установление насосной станции на плотине финансировали оккупационная «власть» Крыма. От туда же на станцию подавали и электропитание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым.

Также сообщалось, что Украина никогда не подпишет контракт на поставку воды в оккупированный Крым, где будет указана принадлежность полуострова России.

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