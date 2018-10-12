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Спорт

Украина – Чехия: перед матчем Лиги наций Шевченко вызвал в сборную лучшего бомбардира «Ворсклы»

9:50 12 октября 2018   140
Владислав Кулач
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Сборная Украины, завершившая в Генуе вничью товарищеский матч с командой Италии (1:1), вернулась на родину и разбила тренировочный лагерь в Харькове, где готовится к предстоящей встрече Лиги наций с чехами (16 октября на стадионе «Металлист» в 21:45).

К сожалению, из-за травмы расположение «желто-синих» покидает форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец, отыгравший против подопечных Роберто Манчини всего 14 минут. Напомню, что бывший киевский динамовец получил приглашение в сборную после того, как «сломался» его тезка Беседин.

Как бы там ни было, кадровая ситуация (в распоряжении Шевченко остался только один нападающий — Роман Яремчук из бельгийского «Гента») вынудила наш тренерский штаб вызвать в лагерь команды дебютанта — 25-летнего лучшего бомбардира полтавской «Ворсклы» в этом сезоне Владислава Кулача (четыре мяча в 11 поединках чемпионата страны и Лиги Европы).

Кстати, контракт уроженца Донецка до сих пор принадлежит «Шахтеру» (до «Ворсклы» он успел поиграть в аренде в пяти клубах — «Ильичевце», запорожском «Металлург», «Стали», турецком «Эскишехирспоре» и «Заре»).

— Эмоции не передать! Думаю, приеду и почувствую вкус сборной Украины. Честно, я этого очень ждал, хотя вызов стал неожиданностью. Очень рад, что присоединюсь к команде, — сказал Владислав Кулач, который прибудет в Харьков в пятницу ближе к обеду, в эфире телеканала «Футбол 1».

Кстати, 12 сентября команда Андрея Шевченко проведет на стадионе «Металлист» (в 18:00) открытую для болельщиков тренировку. По информации «ФАКТОВ», испытывающие небольшие проблемы со здоровьем Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко будут работать по индивидуальной программе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из квартиры нападающего «Ворсклы» украли огромную сумму денег.

Фото ФК «Ворскла»

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