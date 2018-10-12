Докатались: в Киеве из-за постоянных краж закрывают станцию проката велосипедов

Общество

Команда столичного проекта проката велосипедов nextbike. kyiv приняла решение закрыть станции проката велосипедо по проспекту Ватутина и возле Деснянского центра предоставления адмнистративных услуг. (оба — расположены на жилом массиве Троещина).

Координатор проекта Алексей Кушка объяснил решение регулярными попытками краж велосипедов и актвов вандализма. Так, лишь на днях за попытку украсть велосипед полицейские задержали некоего Александра Грека, 1984 г. р.

Он и его подельник пронесли на плечах неразблокированный велосипед на расстояние более 400 м от станции. При этом байк подавал звуковой сигнал, и его было хорошо слышно, в т. ч. и прохожим, которых в это время у станции проката было довольно много. Тем не менее пресечь правонарушение решил только один человек, которые ехал мимо на авто и вызвал полицию.

«Самое страшное в людях — безразличие. Это настораживает. Как и ответ вора на вопрос „зачем“. Говорит, хотел взять себе, чтобы ездить. Но ведь он закрыт, и это чья-то собственность!», — возмущается Кушка в соцсети.

По его словам, после инцидента было решено отказаться от обслуживания Троещины вообще. Во всяком случае, пока там не будут найдены защищенные локации.

Напомним, в августе подростки ради развлечения украли и утопили прокатный велосипед в районе Речного порта.

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