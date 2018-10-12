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Лучший теннисист мира с лопатой в руках спасает родной город от наводнения (фото, видео)
Лидер мирового теннисного рейтинга испанец Рафаэль Надаль принял непосредственное участие в спасательной операции по устранению последствий наводнения, обрушившегося в ночь на 10 октября на остров Мальорка, в результате чего было затоплено большинство районов муниципалитета Сан-Лоренцо, а также погибло десять человек и 20 считаются пропавшими без вести.
Мальорка — родина теннисиста (он родился в городке Манакор, что на севере острова), здесь же открыл собственную академию. Узнав о страшной катастрофе на его родине, Надаль бросил все дела и прилетел на Мальорку и, одев сапоги и взяв лопату в руки, наравне со всеми устранял последствия стихии. При этом Рафа предложил всем обитателям затопленных домов, оставшихся без крыши над головой, найти временное пристанище в стенах его академии.
Rafael Nadal joins recovery efforts in Mallorca, Spain, after torrential rainstorms caused flash flooding and killed multiple people pic.twitter.com/QLzKNmS38p— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 11 октября 2018 г.
Отмечу, что Надаль пропускает серию турниров, проходящих в Азии. Занимая первое место в рейтинге и чемпионской гонке, испанец обеспечил себе участие в ATP Finals для лучших теннисистов 2018 года, который пройдет с 11 по 18 ноября в Лондоне.
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